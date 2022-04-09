Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Тофаш», «Бурсаспор» сыграет с «Бахчешехиром» и другие матчи

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В субботу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Каршияка» примет «Тофаш», «Бурсаспор» дома сыграет с «Бахчешехиром».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Бююкчекмедже
Дата проведения
9 апреля, 13.00
Онлайн матча

Яловаспор – Дарушафака
Дата проведения
9 апреля, 15.30
Онлайн матча

Каршияка – Тофаш
Дата проведения
9 апреля, 18.00
Онлайн матча

Бурсаспор – Бахчешехир
Дата проведения
9 апреля, 20.30
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 21-5, Анадолу Эфес – 19-6, Дарушафака – 17-8, Газиантеп – 17-9, Каршияка – 16-9, Галатасарай – 16-10, Тофаш – 15-11, Бахчешехир – 14-11, Бурсаспор – 13-11, Бешикташ – 13-13, Тюрк Телеком – 11-14, Меркезефенди – 8-17, Яловаспор – 7-19, Бююкчекмедже – 7-19, Петким Спор – 6-20, Афьон Беледие – 4-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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