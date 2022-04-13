Сергей Карасев – о матче против «Цмоки-Минска»: «Это игра за второе место в регулярке, поэтому очень важна для нас»

Форвард «Зенита» поделился ожиданиями от домашнего матча против белорусского в рамках Лиги ВТБ.

«Предстоящая игра будет за второе место в регулярном чемпионате, поэтому она очень важна для нас. Это будет уже подготовка к играм плей-офф, будем выходить и биться, постараемся принести удовольствие и радость болельщикам.

От таких команд всегда можно ожидать сюрпризов, потому что они играют раскрепощенно, тем более что игра для них ничего не решает. Поэтому надо выходить с полной концентрацией. Надо выделить Белянкова, потому что он выглядит очень неплохо в последних играх. Он один из лидеров команды сейчас.

Думаю, что на игру с нами все команды настраиваются с полной концентрацией и полной отдачей, поэтому в этой ситуации надо играть предельно внимательно и аккуратно. Если все это будет, то мы должны победить», – передает слова Карасева официальный сайт «Зенита».

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