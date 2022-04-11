Состав участников следующего сезона Евролиги будет утвержден в конце июня – начале июля

Состав участников следующего сезона Евролиги должен быть утвержден в конце июня или начале июля.

«Список участников и анонсируется, и утверждается в конце июня – начале июля, это исторически. По российским командам нет никаких деталей», – передает слова пресс-службы Евролиги ТАСС.

22 марта Евролига исключила все российские клубы из турниров под эгидой организации до конца сезона-2021/22 и аннулировала их результаты. , и выступали в Евролиге, – в Еврокубке.

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