Состав участников следующего сезона Евролиги будет утвержден в конце июня – начале июля

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Состав участников следующего сезона Евролиги должен быть утвержден в конце июня или начале июля.

«Список участников и анонсируется, и утверждается в конце июня – начале июля, это исторически. По российским командам нет никаких деталей», – передает слова пресс-службы Евролиги ТАСС.

22 марта Евролига исключила все российские клубы из турниров под эгидой организации до конца сезона-2021/22 и аннулировала их результаты. ЦСКА, «Зенит» и УНИКС выступали в Евролиге, «Локомотив-Кубань» – в Еврокубке.

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