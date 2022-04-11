Определились все участники плей-офф Единой лиги ВТБ

В Единой лиге ВТБ стали известны все восемь команд, которые продолжат борьбу за чемпионство в плей-офф. Ими стали , , УНИКС, , «Автодор», «Парма-Парибет», и «Енисей».

Из борьбы выбыли «Цмоки-Минск» и «Астана».

В регулярном чемпионате остались еще семь матчей.

Положение команд на сегодняшний день: ЦСКА – 14-3, – 14-4, Зенит – 13-4, Локомотив-Кубань – 9-7, Автодор – 9-8, Парма-Парибет – 8-8, Нижний Новгород – 6-10, Енисей – 5-12, Цмоки-Минск – 3-13, Астана – 2-14, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.

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