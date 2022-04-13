Патрик Беверли: «Клипперс» – слабаки, мы надрали этим ублюдкам задницу»

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Разыгрывающий «Миннесоты» Патрик Беверли в раздевалке после победы над «Клипперс» в плей-ин (109:104) обматерил свою бывшую команду.

«Я говорил, что мы выйдем в плей-офф. Никто мне не верил.

«Клипперс» – слабаки, мы надрали этим ублюдкам задницу. Пошли вон отсюда», – сказал Беверли во время прямой трансляции в Instagram.

Беверли выступал за «Клипперс» с 2017 по 2021 год.

«Миннесота» победила «Клипперс» в матче за 7-е место на Западе и вышла в плей-офф, где встретится с «Мемфисом».

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить

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