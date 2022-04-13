Тайрон Лю: «Тимбервулвс» играли намного лучше без Таунса»

Главный тренер после поражения от «Миннесоты» в матче плей-ин (104:109) отметил, что соперник играл намного лучше, оставшись без своего лидера Карла-Энтони Таунса.

«Они играли намного лучше без Таунса.

Они нападали на нас в обороне. Они использовали гораздо больше разных приемов. Я думаю, что мы просто неправильно играли», – заявил тренер.

Таунс выбыл из игры из-за шести фолов за 7:34 до конца четвертой четверти, набрав всего 11 очков (3 из 11 с игры).

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить