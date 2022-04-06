Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» в гостях сыграет с «Цмоки-Минском»

В среду, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ в гостях сыграет с белорусским .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 13-3, Зенит – 13-4, УНИКС – 13-4, Автодор – 9-7, Локомотив-Кубань – 8-7, Парма-Парибет – 8-7, Нижний Новгород – 5-10, Енисей – 5-12, Цмоки-Минск – 3-12, Астана – 2-13, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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