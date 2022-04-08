Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Парму»

В пятницу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет пермскую «Парму».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 апреля, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 13-3, Зенит – 13-4, УНИКС – 13-4, Автодор – 9-7, Локомотив-Кубань – 8-7, Парма-Парибет – 8-7, Нижний Новгород – 6-10, Енисей – 5-12, Цмоки-Минск – 3-13, Астана – 2-13, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны
«Нахожусь в стране под санкциями, на качество моей жизни это никак не влияет». Антон Понкрашов открывает Иран