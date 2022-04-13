Кевин Дюрэнт: «Если бы мне пришлось выбирать MVP, я бы выбрал Джоэла Эмбиида»

Форвард заявил, что в этом сезоне много достойных кандидатов на награду MVP, но он выбрал бы Джоэла Эмбиида ( ).

«Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал .

Он лидирует в лиге по результативности, дабл-даблам, его команда выиграла 50 матчей в этом сезоне. У него невероятные показатели. Он провел отличный сезон.

Но вы можете просто закрыть глаза и выбрать любого из шести или семи лучших, и у вас будет хороший MVP в этом сезоне. Это показывает, насколько великолепна и талантлива сейчас наша лига», – сказал Дюрэнт.

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками