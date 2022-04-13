Кевин Дюрэнт: «Если бы мне пришлось выбирать MVP, я бы выбрал Джоэла Эмбиида»

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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт заявил, что в этом сезоне много достойных кандидатов на награду MVP, но он выбрал бы Джоэла Эмбиида («Филадельфия»).

«Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Джоэла Эмбиида.

Он лидирует в лиге по результативности, дабл-даблам, его команда выиграла 50 матчей в этом сезоне. У него невероятные показатели. Он провел отличный сезон.

Но вы можете просто закрыть глаза и выбрать любого из шести или семи лучших, и у вас будет хороший MVP в этом сезоне. Это показывает, насколько великолепна и талантлива сейчас наша лига», – сказал Дюрэнт.

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