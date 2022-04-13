«Нетс» пожертвуют 50 000 долларов пострадавшим от стрельбы в метро

«Бруклин» объявил, что пожертвуют 50 000 долларов на помощь пострадавшим от стрельбы, которая произошла во вторник утром в Нью-Йорке на станции метро недалеко от тренировочного комплекса команды.

На данный момент известно, что в результате инцидента пострадали 29 человек, по меньшей мере 10 из них получили огнестрельные ранения. Полиция до сих пор ищет стрелка, который скрылся с места происшествия в строительном жилете и противогазе.

В 08:24 местного времени мужчина в вагоне поезда метро привел в действие дымовую шашку и начал стрельбу сначала в вагоне, а затем на платформе станции.

Сегодня «Бруклин» обыграл «Кливленд» (115:108) в первом матче турнира плей-ин и вышел в плей-офф, где встретится с «Бостоном» в первом раунде.

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