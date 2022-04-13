Джимми Батлер может покинуть «Хит» в случае неудачи в плей-офф (The Athletic)

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Эрик Споэльстра НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Американское издание The Athletic опубликовало материал о том, что форвард «Майами» Джимми Батлер может покинуть клуб нынешним летом

«Игроки других команд предполагают, что Батлеру надоест культура «Хит» и он запросит обмен, если команда ничего не выиграет этой весной», – сообщает журналист The Athletic Джо Вардон.

Ранее Батлер вступил в перепалку с главным тренером «Майами» Эриком Споэльстрой и ветераном команды Юдонисом Хаслемом.

«Хит» заняли первое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и претендуют на титул чемпионов НБА.

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