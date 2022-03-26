Джимми Батлер – о проигранных концовках: «Ответственность на игроках»

Форвард прокомментировал неудачную игру команды в концовках последних матчей.

«Споэльстра ничего не может придумать, чтобы исправить это. Ответственность на нас, игроках», – заявил Батлер.

«Майами» потерпел третье поражение подряд, упустив 17-очковое преимущество в четвертой четверти матча против (103:111). Ранее команда также уступила и «Филадельфии», которые играли без своих лидеров.

«Хит» с показателями 47-27 сохраняют первое место в Восточной конференции.

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