Дуэйн Уэйд: «В 2012 году между мной и Споэльстрой тоже произошла перепалка. В том сезоне мы выиграли чемпионат»

Легенда «Майами» высказался о недавней перепалке между лидером «Хит» и главным тренером команды , которая случилась во время матча против «Голден Стэйт» (104:118).

«Сразу после этого инцидента я написал Эрику Споэльстре: «Похоже, вы, ребята, готовитесь к плей-офф».

Вы можете найти точно такое же видео со мной и Спо. В 2012 году между нами произошла такая же перепалка. В итоге мы выиграли следующие три матча, и по-моему, в том сезоне мы выиграли чемпионат.

Иногда в семье случаются ссоры, разногласия, споры на глазах у всего мира. Поэтому я отнесся к этому инциденту так: «Обычный вторник для «Майами Хит», – сказал Уэйд.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке