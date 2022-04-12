Игорь Знаменский: «У «Бруклина» дырявая оборона, там нет системы»

Теги Бруклин НБА Матч всех звезд НБА НБА плей-офф НБА плей-ин Баскетбол

Комментатор Игорь Знаменский рассказал о главной проблеме «Бруклина» перед плей-офф НБА.

«Посмотрите на показатели «Бруклина» в защите после Матча всех звезд. Как они начали сезон очень плохо в обороне, так и играют. У команды была дырявая оборона весь сезон. Как мы можем быть уверенны в том, что команда с такой обороной будет успешной в плей-офф? Именно поэтому я думаю, что они даже «Кливленду» проиграют и будут начинать плей-офф с восьмого места. У них нет системы», – заявил Знаменский в эфире «Взял Мяч Live».

После Матча всех звезд НБА-2022 «Нетс» имеют 18-й защитный рейтинг в лиге.

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные