Игорь Знаменский: «У «Бруклина» дырявая оборона, там нет системы»

Комментатор Игорь Знаменский рассказал о главной проблеме «Бруклина» перед плей-офф НБА.

«Посмотрите на показатели «Бруклина» в защите после Матча всех звезд. Как они начали сезон очень плохо в обороне, так и играют. У команды была дырявая оборона весь сезон. Как мы можем быть уверенны в том, что команда с такой обороной будет успешной в плей-офф? Именно поэтому я думаю, что они даже «Кливленду» проиграют и будут начинать плей-офф с восьмого места. У них нет системы», – заявил Знаменский в эфире «Взял Мяч Live».

После Матча всех звезд НБА-2022 «Нетс» имеют 18-й защитный рейтинг в лиге.

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