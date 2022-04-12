Чарльз Баркли: «Бруклин» обыграет «Майами». Я не верю в «Майами»

Легенда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что , несмотря на первое место в Восточной конференции, проиграет «Бруклину», если встретится с ним в плей-офф.

«Если «Хит» попадут на «Бруклин», то «Бруклин» их обыграет. Я не верю в «Майами»», – заявил Баркли.

«Майами» вышел в плей-офф с 1-м номером посева. «Бруклин» завершил регулярный чемпионат на 7-м месте и примет участие в турнире плей-ин.

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