Никола Йокич – лидер «Денвера» по очкам, подборам, передачам, перехватам и блок-шотам в сезоне-21/22

Центровой «Денвера» по итогам сезона-2021/22 первенствовал в команде по среднему количеству очков, подборов, передач, перехватов и блок-шотов.

Ранее в истории подобное удавалось лишь Дэйву Коуэнсу, , и . В нынешнем сезоне достижение также покорилось форварду «Индианы» Ошэю Бриссетту.

Средние показатели Йокича в 74 матчах составили 27,1 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота.

В отличие от Бриссетта, который возглавил рейтинги «Пэйсерс» благодаря числу проведенных матчей, Йокич действительно лидирует в команде по основным статистическим показателям.

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