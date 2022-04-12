Никола Йокич – лидер «Денвера» по очкам, подборам, передачам, перехватам и блок-шотам в сезоне-21/22

Теги Денвер Кевин Гарнетт НБА Скотти Пиппен Дэйв Коуэнс Яннис Адетокумбо Никола Йокич Ошэй Бриссетт Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокича по итогам сезона-2021/22 первенствовал в команде по среднему количеству очков, подборов, передач, перехватов и блок-шотов.

Ранее в истории НБА подобное удавалось лишь Дэйву Коуэнсу, Скотти ПиппенуКевину Гарнетту и Яннису Адетокумбо. В нынешнем сезоне достижение также покорилось форварду «Индианы» Ошэю Бриссетту.

Средние показатели Йокича в 74 матчах составили 27,1 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота.

В отличие от Бриссетта, который возглавил рейтинги «Пэйсерс» благодаря числу проведенных матчей, Йокич действительно лидирует в команде по основным статистическим показателям.

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