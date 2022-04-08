Никола Йокич – о борьбе за награду MVP: «Я просто стараюсь выиграть матч»

Центровой признался, что не думает о награде MVP и просто старается выигрывать матчи.

«Честно говоря, я думаю, что в лиге есть много парней, которые играют на очень высоком уровне.

Я просто стараюсь быть скромным и довольствоваться малым. Являюсь ли я одним из лучших? Если честно, я не думаю об этом. Я просто стараюсь выиграть матч», – сказал серб.

Йокич близок к тому, чтобы выиграть вторую подряд награду MVP сезона. На награду также претендуют и .

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