Стэн Ван Ганди: «Йокич должен стать MVP. Не понимаю, как могут обсуждаться другие варианты»

Известный тренер, ныне эксперт убежден в том, что центровой «Наггетс» должен во второй раз подряд получить приз MVP сезона.

«Йокич должен стать MVP. Не понимаю, как могут обсуждаться другие варианты. Правда не понимаю. У него нет конкурентов. Если посмотреть на трех главных кандидатов, то говорят о командных победах. Йокич лидирует среди них по победам в матчах, когда он выходил на площадку.

Если брать индивидуальную статистику, то Йокич опережает двух других парней во всем, он впереди по всем продвинутым показателям. Он впереди и по подборам, передачам, перехватам, по проценту «тру шутинга»... Не знаю, за счет чего можно поставить выше кого-то из двух других парней», – заявил Ван Ганди.

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