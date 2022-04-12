Ошэй Бриссетт стал лидером «Индианы» по очкам, подборам, передачам, перехватам и блок-шотам в сезоне-21/22

Форвард «Индианы» Ошэй Бриссетт по итогам сезона-2021/22 первенствовал в команде по среднему количеству очков, подборов, передач, перехватов и блок-шотов.

Ранее в истории подобное удавалось лишь , , и .

Средние показатели Бриссетта в 67 матчах составили 9,1 очка, 5,3 подбора, 1,1 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота.

Лидерство Бриссетта оказалось возможным, так как для квалификации в качестве лидера в каждой из статистических категорий необходимо провести не менее 58 матчей.

По каждому из показателей в «Пэйсерс» есть игроки, которые превосходят Ошэя, но они не соответствуют критерию проведенных матчей.

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