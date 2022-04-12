Малик Монк: «Расс позволил мне быть самим собой. Он сделал лучше многих из нас»

Защитник «Лейкерс» Малик Монк поделился впечатлениями от совместного выступления с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.

«Уэстбрук позволил мне быть самим собой. Это элитный плеймейкер, который сделал лучше многих из нас, как на площадке, так и за ее пределами. Я люблю Расса», – заявил Монк.

В дебютном сезоне за «Лейкерс» Уэстбрук провел 78 матчей, набирая 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.

У 33-летнего игрока есть опция на сезон-2022/23 (47 миллионов долларов).

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века