Роб Пелинка – об отставке Вогеля: «Руководство почувствовало, что пришло время для нового лидера»

Генеральный менеджер «Лейкерс» прокомментировал решение отправить в отставку главного тренера .

«Сегодня мы не будем искать виноватых и выяснять конкретные причины. Мы просто почувствовали, что с точки зрения организации, на самом высоком уровне, пришло время для нового лидера… Это никак не затмевает большой вклад и достижения Фрэнка Вогеля. Он отлично проявил себя в нашей команде. Уверен, он продолжит быть отличным тренером и в другом месте.

Будет здорово, если нам удастся найти нового тренера к июньскому драфту. Но мы будем заниматься этим вопросом со всей тщательностью и методичностью», – заявил Пелинка.

«Лейкерс» пока что не увольняли представителей тренерского штаба Вогеля.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века