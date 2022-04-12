У Луки Дончича растяжение икроножной мышцы, сроки возвращения пока не называются

Разыгрывающий «Мэверикс» прошел МРТ-обследование, которое выявило у него растяжение икроножной мышцы левой ноги.

Сроки возвращения в строй Дончича на данный момент не называются. В не исключают, что словенец сможет сыграть в первом матче серии плей-офф с «Ютой», который состоится в субботу.

Дончич повредил ногу в последнем матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио».

В понедельник Дончич использовал защитный ботинок на левой ноге.

Хаос раскладов в последний день регулярки НБА: некоторым нужно побеждать, некоторым – проигрывать, соперников по плей-офф никто не знает