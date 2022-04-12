У Луки Дончича растяжение икроножной мышцы, сроки возвращения пока не называются

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Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич прошел МРТ-обследование, которое выявило у него растяжение икроножной мышцы левой ноги.

Сроки возвращения в строй Дончича на данный момент не называются. В «Далласе» не исключают, что словенец сможет сыграть в первом матче серии плей-офф с «Ютой», который состоится в субботу.

Дончич повредил ногу в последнем матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио».

В понедельник Дончич использовал защитный ботинок на левой ноге.

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