Лука Дончич пройдет МРТ-обследование по поводу травмы икроножной мышцы

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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пройдет МРТ-обследование по поводу травмы икроножной мышцы левой ноги, сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Дончич получил повреждение в последнем матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» (130:120). МРТ поможет определить степень тяжести травмы.

Средние показатели словенца в этом сезоне – 28,5 очка, 9,1 подбора и 8,7 передачи.

«Мэверикс» заняли 4-е место в Западной конференции и сыграют в первом раунде плей-офф против «Джаз». Серия начнется в воскресенье, 17 апреля.

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