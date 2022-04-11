Лука Дончич повредил икроножную мышцу в последнем матче регулярки

Звездный разыгрывающий получил повреждение икроножной мышцы левой ноги в последнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио» (130:120).

Как сообщает ESPN, в клубе на данный момент существует оптимизм, что травма не носит серьезного характера.

Дончич получил повреждение на последних минутах третьей четверти. Изначально он должен был пропустить матч против «Сперс» из-за дисквалификации с перебором технических, но один из них был отменен.

Средние показатели словенца в этом сезоне – 28,5 очка, 9,1 подбора и 8,7 передачи.

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