Ник Райт: «Лука Дончич выведет «Даллас» в финал в этом году»

Эксперт Ник Райт высоко оценил перспективы «Мэверикс» в плей-офф-2022.

«Никто не думал, что в 2007 году «Кливленд» будет в финале. Леброн Джеймс, Дэймон Джонс и Буби Гибсон, никто не видел их в финале, но они это сделали. Леброну было 22 года, к тому моменту он принял участие в двух сериях плей-офф.

Луке сейчас 23 и он пока сыграл в двух сериях за карьеру. В этих сериях он набирал 34-9-10, он делал это против «Клипперс». У них не было ответа. «Мэверикс» больше не проваливают регулярные чемпионаты. Они завершат на 3-4-м месте и выйдут в финал. В каждой из серий на их стороне будет лучший игрок, так и запишите» – заявил Райт.

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