Леброн Джеймс: «Гнаться за титулом лучшего бомбардира, когда ты не вышел в плей-офф — нет ничего глупее»

Форвард «Лейкерс» объяснил, почему он не стал играть в последних двух матчах регулярного чемпионата и пытаться выиграть титул самого результативного игрока сезона.

«После того, как мы выбыли из борьбы за плей-офф, я даже не думал о звании лучшего бомбардира. Вы думаете, я стал бы играть в бессмысленных матчах только для того, чтобы выиграть титул лучшего бомбардира? Это ниже моего достоинства.

Зная мою ситуацию с лодыжкой, нет никакого смысла выходить и играть в матчах, которые ничего не значат ни для меня лично, ни для клуба. После 19 лет в лиге гнаться за титулом лучшего бомбардира, когда ты не вышел в плей-офф — нет ничего глупее», – сказал Леброн.

Чтобы иметь право претендовать на награды по итогам сезона, игрок должен провести как минимум 58 матчей. Джеймс в этом сезоне принял участие в 56 встречах.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века