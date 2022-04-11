Леброн Джеймс: «Фронт-офис может спросить мое мнение, но решение принимать не мне»

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не будет вмешиваться в принятие решений клубом в предстоящем межсезонье.

«Это не мне решать. Это не моя работа сидеть здесь и говорить: «Что ж, вот этого мы оставляем в ростере».

Это решать фронт-офису. Безусловно, они могут спросить мое мнение, но в конечном итоге они примут решение, которое, по их мнению, лучше всего подходит для клуба.

Я думаю, что фронт-офис сделает все возможное, чтобы помочь этому клубу стать лучше по всем параметрам. Если они спросят мое мнение, я выскажу его. Но в конечном итоге решение будет за ними», – сказал Леброн.

Леброн Джеймс еще когда-нибудь сыграет в финале?

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века