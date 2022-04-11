Лука Дончич и Джоэл Эмбиид – лучшие игроки недели

Разыгрывающий и центровой «Филадельфии» признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

«Сиксерс» на минувшей неделе выиграли три матча из четырех. Средние показатели Эмбиида составили 38,7 очка, 14,4 подбора и 2,7 передачи при 60,9 процента реализации бросков. Камерунец получил свою вторую награду лучшему игроку недели в этом сезоне.

Дончич помог «Мэверикс» одержать три победы в последних трех матчах регулярного чемпионата. Словенец набирал 30,3 очка, 9,0 подбора и 10,0 передачи в среднем за встречу. Это его третья награда в сезоне.

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