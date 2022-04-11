Док Риверс – об игровом времени Пола Рида в плей-офф: «Наша цель – победа в чемпионате, а не возвышение Рида»

Главный тренер «Филадельфии» ответил на вопрос журналиста по поводу возможного увеличения игрового времени центрового Пола Рида в плей-офф.

В воскресенье Рид отличился в последнем матче регулярки с «Детройтом» (118:106), набрав 25 очков и 6 подборов за 20 минут. Основной центровой «Сиксерс» в этот день отдыхал.

«Наша цель – победа в чемпионате, а не возвышение Пола Рида», – заявил Риверс.

Риверс отметил, что собирается использовать резервных «больших» по ситуации. будет выходить против габаритных оппонентов, Рид против маленьких пятерок.

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