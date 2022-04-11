Харден и Эмбиид пропустят матч с «Детройтом» из-за травм

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Лидеры «Филадельфии» Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид не помогут команде в заключительном матче регулярного чемпионата против «Детройта».

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, звездные игроки получат отдых для восстановления мелких повреждений.

Ранее Эмбиид обеспечил себе титул лучшего бомбардира НБА-2021/22. В нынешнем сезоне центровой набирал в среднем 30,6 очка, 11,7 подбора и 4,2 передачи.

«Сиксерс» (50-31) борются за второй место в таблице Восточной конференции с «Милуоки» (51-31) и «Бостоном» (50-31).

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