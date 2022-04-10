Джоэл Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА-2021/22

Центровой «Филадельфии» выиграл титул лучшего бомбардира НБА в нынешнем сезоне.

В 68 матчах регулярного чемпионата игрок набирал в среднем 30,6 очка, а также совершал 11,7 подбора и 4,2 передачи.

Ближайшим преследователем Эмбиида в борьбе за данную награду стал форвард , который набирал 29,9 очка в среднем за встречу.

В последний раз центровой становился самым результативным игроком лиги в сезоне-1999/00. Тогда на первом месте в рейтинге оказался ’Нил, набиравший за 29,7 очка за матч.

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