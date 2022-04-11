Джоэл Эмбиид стал лучшим бомбардиром сезона с наименьшим игровым временем в истории НБА

Центровой «Филадельфии» стал самым результативным игроком сезона-2021/22, проводя на площадке всего 33,8 минуты в среднем за матч.

Это наименьшее игровое время у лучшего бомбардира лиги после введения счетчика времени на атаку (1954/55).

Предыдущий рекорд принадлежал («Голден Стэйт»), который в среднем проводил 34,2 минуты за матч в сезонах-2015/16 и 2020/21.

В 68 матчах прошедшего регулярного чемпионата Эмбиид набирал в среднем 30,6 очка, а также совершал 11,7 подбора и 4,2 передачи.

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