Остин Ривз – 5-й новичок в истории НБА, набравший 30+15+10 в одном матче

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз стал пятым новичком в истории НБА, который набрал 30+ очков, сделал 15+ подборов и 10+ передач в одном матче, включая регулярные чемпионаты и плей-офф.
Ривз повторил достижение Блэйка Гриффина, Карима Абдул-Джаббара, Джерри Уэста и Оскара Робертсона.
В заключительном матче регулярки против «Денвера» (146:141 ОТ) Ривз оформил первый в карьере трипл-дабл, набрав 31 очко (личный рекорд), 16 подборов и 10 передач за 42 минуты.
Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века