Остин Ривз – 5-й новичок в истории НБА, набравший 30+15+10 в одном матче

Защитник «Лейкерс» стал пятым новичком в истории , который набрал 30+ очков, сделал 15+ подборов и 10+ передач в одном матче, включая регулярные чемпионаты и плей-офф.

Ривз повторил достижение , , и Оскара Робертсона.

В заключительном матче регулярки против «Денвера» (146:141 ОТ) Ривз оформил первый в карьере трипл-дабл, набрав 31 очко (личный рекорд), 16 подборов и 10 передач за 42 минуты.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века