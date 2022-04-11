Остин Ривз – 5-й новичок в истории НБА, набравший 30+15+10 в одном матче

Теги Лейкерс НБА Джерри Уэст Карим Абдул-Джаббар Блэйк Гриффин Оскар Робертсон Остин Ривз Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз стал пятым новичком в истории НБА, который набрал 30+ очков, сделал 15+ подборов и 10+ передач в одном матче, включая регулярные чемпионаты и плей-офф.

Ривз повторил достижение Блэйка Гриффина, Карима Абдул-Джаббара, Джерри Уэста и Оскара Робертсона.

В заключительном матче регулярки против «Денвера» (146:141 ОТ) Ривз оформил первый в карьере трипл-дабл, набрав 31 очко (личный рекорд), 16 подборов и 10 передач за 42 минуты.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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