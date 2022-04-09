«Реал» выгнал Эртеля и Томпкинса из команды

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Томас Эртель Пабло Ласо Трей Томпкинс Баскетбол

Мадридский «Реал» решил исключить из своего состава разыгрывающего Томаса Эртеля (32 года, 188 см) и форварда Трея Томпкинса (31 год, 208 см).

Главный тренер команды Пабло Ласо подтвердил, что отстранение игроков было его решением. Эртель и Томпкинс перестанут играть и тренироваться в системе клуба.

Ранее сообщалось, что «Реал» недоволен поведением игроков собирается расторгнуть с ними контракт.

Эртель набирал в Евролиге 9 очков и 4,6 передачи в среднем за матч. Показатели Томпкинса – 5,3 очка и 2,1 подбора.

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные