«Реал» выгнал Эртеля и Томпкинса из команды

Мадридский решил исключить из своего состава разыгрывающего (32 года, 188 см) и форварда (31 год, 208 см).

Главный тренер команды подтвердил, что отстранение игроков было его решением. Эртель и Томпкинс перестанут играть и тренироваться в системе клуба.

Ранее сообщалось, что «Реал» недоволен поведением игроков собирается расторгнуть с ними контракт.

Эртель набирал в 9 очков и 4,6 передачи в среднем за матч. Показатели Томпкинса – 5,3 очка и 2,1 подбора.

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства