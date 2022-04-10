ACB. «Барселона» примет «Реал», «Мурсия» встретится с «Гран-Канарией»

В воскресенье, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут три матча.

В Каталонии состоится встреча лидеров чемпионата «Барселоны» и . «Мурсия» встретится с «Гран-Канарией».

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 21-5, Реал – 19-7, Ховентуд – 18-9, – 18-9, Манреса – 18-9, – 17-10, Баскония – 14-12, Мурсия – 14-12, – 14-12, Бреоган– 13-14, Бильбао – 12-15, – 11-15, Фуэнлабрада – 10-17, Обрадойро – 9-18, Сан-Пабло Бургос – 8-18, – 8-18, – 8-19, – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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