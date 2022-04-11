Миротич и Абальде были удалены за потасовку во время Эль-Класико. «Барса» сравняла счет на последней секунде после фола Пуарье

В воскресенье, 10 апреля, в рамках матча лидеров чемпионата «Барселона» в овертайме выиграла у – 108:97.

В середине четвертой четверти произошла потасовка между игроками, главными действующими лицами которой стали и . Оба были удалены с площадки.

«Барселона» перевела игру в овертайм на последней секунде четвертой четверти, когда получила право на два штрафных при «-1». Центровой Венсан Пуарье нарушил правила в борьбе за подбор.

В дополнительной 5-минутке превзошла соперника со счетом 19:8

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