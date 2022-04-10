Джеймс Харден – о низкой результативности: «Уверен в себе, привыкаю бросать с получения»

Атакующий защитник «Филадельфии» прокомментировал низкий процент реализации своих бросков в последних матчах.

«Я работаю над своей игрой каждый день, поэтому так уверен в себе. Я постоянно владел мячом в последние 8-9 лет. У меня не было такого партнера, как , который стягивает на себя все внимание защиты. Привыкаю к ситуациям, когда я должен бросать после получения мяча.

Промахи – часть игры, знаю об этом. Продолжаю искать наилучшие решения в игровых ситуациях. Я один из самых уверенных в себе игроков НБА, потому что работаю над собой каждый день», – сказал Харден.

Игрок перешел в «Сиксерс» в результате обмена перед дедлайном. В 21 матче за новую команду он набирал в среднем 21 очко (40,2% с игры, 32,6% трехочковых), а также совершал 10,5 передачи и 7,1 подбора.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается