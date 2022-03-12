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    Кайл Кузма: «Я приехал из маленького города и привлек к себе внимание в Лос-Анджелесе. Это американская мечта»

    Теги Лейкерс НБА Вашингтон видео Кайл Кузма Баскетбол

    Форвард «Уизардс» Кайл Кузма заявил, что его порадовал теплый прием в Лос-Анджелесе в день матча с «Лейкерс» (109:122).

    Кузма провел первые годы карьеры в составе «озерников», в межсезонье-2021 его обменяли в «Вашингтон»

    «Это означает, что я оставил здесь после себя наследие.

    Я приехал из маленького города Флинт, штат Мичиган. Приехал из маленького города и привлек к себе внимание в Лос-Анджелесе. Это американская мечта», – заявил Кузма.

    В пятницу на счету Кайла 23 очка, 7 подборов и 3 передачи.

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