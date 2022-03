Кайл Кузма: «Я приехал из маленького города и привлек к себе внимание в Лос-Анджелесе. Это американская мечта»

Форвард «Уизардс» заявил, что его порадовал теплый прием в Лос-Анджелесе в день матча с «Лейкерс» (109:122).

Кузма провел первые годы карьеры в составе «озерников», в межсезонье-2021 его обменяли в

«Это означает, что я оставил здесь после себя наследие.

Я приехал из маленького города Флинт, штат Мичиган. Приехал из маленького города и привлек к себе внимание в Лос-Анджелесе. Это американская мечта», – заявил Кузма.

В пятницу на счету Кайла 23 очка, 7 подборов и 3 передачи.

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х

Lakers Family Forever Thank you, @kylekuzma and @CaldwellPope 🙌🙌 pic.twitter.com/Oz8ywXW84l