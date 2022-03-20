Фрэнк Вогель: «Леброн показал блестящее выступление, обойдя одного из величайших игроков»

Главный тренер поздравил лидера команды с выходом на второе место в истории по набранным очкам за карьеру, несмотря на то, что проигрыш омрачил вечер.

«Мы испытываем горькую радость, но думаю, что важно отделить достижение Леброна от поражения.

Нельзя зацикливаться на горечи поражения, нужно признать, что это невероятное достижение. Леброн сегодня был сосредоточен на атаке. Он показал блестящее выступление, обойдя одного из величайших игроков», – сказал Вогель.

Джеймс набрал в матче 38 очков, реализовав 16 из 29 с игры, а также сделал 10 подборов и 6 передач.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер