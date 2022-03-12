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    Леброн Джеймс смерил взглядом девушку Кайла Кузмы после данка

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    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал главным действующим лицом матча с «Уизардс» (122:109).

    Джеймс записал на свой счет 50 очков.

    В третьей четверти Джеймс исполнил эффектный данк, после чего застыл на месте и смерил взглядом сидевшую в первом ряду девушку экс-игрока «озерников» Кайла Кузмы Винни Харлоу.

    Перед пятничным матчем Кузма заявил, что матч против бывшей команды станет для него особенным.

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