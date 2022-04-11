Энтони Дэвис: «Мы с Леброном все еще можем быть основой чемпионской команды»

Форвард «Лейкерс» считает, что его дуэт с по-прежнему может привести команду к чемпионскому титулу.

В нынешнем сезоне «озерники» не попали в плей-офф.

«Думаю, что мы можем. Мы уже показали, что можем. Руководству нужно пересмотреть какие-то вещи в межсезонье, нам с Леброном надо будет обсудить этот сезон и то, что мы хотим сделать в следующем. Нужно разобраться со всем этим.

Нам нужно снова обрести этот чемпионский подход, который был у нас в первом сезоне. Будет интересный разговор на тему того, что вообще изменилось. Да, были травмы, но и в здоровом виде нам не удавалось реализовать весь потенциал. По какой-то причине. Мы хотим понять причины и снова обрести этот чемпионский подход. Мы способны на это», – заявил Дэвис.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века