Леброн Джеймс и Энтони Дэвис могут принять участие в последних матчах сезона

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По словам главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля, звездные форварды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис все еще могут принять участие в последних матчах сезона.

«Посмотрим, этот вариант не исключается. Будем смотреть по их состоянию», – заявил Вогель.

«Лейкерс», которые потеряли шансы на попадание в плей-ин, завершат регулярный чемпионат встречами с «Оклахомой» и «Денвером».

Джеймс и Дэвис не играли против «Голден Стэйт», обоих беспокоят голеностопные суставы.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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