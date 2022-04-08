Леброн Джеймс и Энтони Дэвис могут принять участие в последних матчах сезона

По словам главного тренера «Лейкерс» , звездные форварды и все еще могут принять участие в последних матчах сезона.

«Посмотрим, этот вариант не исключается. Будем смотреть по их состоянию», – заявил Вогель.

«Лейкерс», которые потеряли шансы на попадание в плей-ин, завершат регулярный чемпионат встречами с «Оклахомой» и «Денвером».

Джеймс и Дэвис не играли против «Голден Стэйт», обоих беспокоят голеностопные суставы.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века