«Лейкерс» могут предложить пост главного тренера Нику Нерсу

Функционер одного из клубов Восточной конференции сообщил журналисту Heavy.com Шону Хевени, что Лейкерс» могут предложить должность главного тренера Нику Нерсу ( ).

Представителем 54-летнего специалиста является Энди Миллер из агентства Klutch Sports, клиентами которого также являются звезды «Лейкерс» и .

«Я ожидаю, что «Лейкерс» по крайней мере спросят о . Это один из лучших сравнительно молодых тренеров в лиге. Я не удивлюсь, если «Лейкерс» спросят о нем, но больше в качестве одолжения агентству Klutch. Может быть, они не станут этого делать, потому что он слишком недоступен», – сказал функционер.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века