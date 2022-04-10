«Лейкерс» могут предложить пост главного тренера Нику Нерсу

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Торонто НБА Энтони Дэвис Энди Миллер Ник Нерс Баскетбол

Функционер одного из клубов Восточной конференции сообщил журналисту Heavy.com Шону Хевени, что Лейкерс» могут предложить должность главного тренера Нику Нерсу («Торонто»).

Представителем 54-летнего специалиста является Энди Миллер из агентства Klutch Sports, клиентами которого также являются звезды «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

«Я ожидаю, что «Лейкерс» по крайней мере спросят о Нике Нерсе. Это один из лучших сравнительно молодых тренеров в лиге. Я не удивлюсь, если «Лейкерс» спросят о нем, но больше в качестве одолжения агентству Klutch. Может быть, они не станут этого делать, потому что он слишком недоступен», – сказал функционер.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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