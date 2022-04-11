«Лейкерс» отправят в отставку Фрэнка Вогеля (Эдриан Воджнаровски)

Теги Лейкерс НБА отставки Фрэнк Вогель Баскетбол

Матч против «Денвера» станет последним для Фрэнка Вогеля на посту главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Клуб уведомит Вогеля о своем решении в понедельник.

Ожидается, что поиск нового тренера займет длительное время. На данный момент явных фаворитов на должность нет.

Вогель привел калифорнийский клуб к титулу чемпиона НБА в 2020 году. В нынешнем сезоне «Лейкерс» не смогли попасть в плей-ин.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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