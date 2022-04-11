«Лейкерс» отправят в отставку Фрэнка Вогеля (Эдриан Воджнаровски)

Матч против «Денвера» станет последним для Фрэнка Вогеля на посту главного тренера .

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Клуб уведомит Вогеля о своем решении в понедельник.

Ожидается, что поиск нового тренера займет длительное время. На данный момент явных фаворитов на должность нет.

Вогель привел калифорнийский клуб к титулу чемпиона НБА в 2020 году. В нынешнем сезоне «Лейкерс» не смогли попасть в плей-ин.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века