«Бруклин» сыграет в плей-ин с «Кливлендом», «Атланта» – с «Шарлотт»

Определились участники матчей плей-ин в Восточной конференции.
«Бруклин» благодаря победе над «Индианой» (134:126) сохранил седьмое место на Востоке и сыграет с «Кливлендом», который обыграл «Милуоки» (133:115) и остался восьмым. Победитель данной пары сразу окажется в плей-офф.
«Атланта» и «Шарлотт» также выиграли свои заключительные матчи регулярного чемпионата. Они заняли девятое и десятое место соответственно. Команды встретятся между собой на первом этапе плей-ин.
Пары участников плей-ин в Западной конференции были определены ранее. «Миннесота» (7) сыграет с «Клипперс» (8), а «Новый Орлеан» (9) встретится с «Сан-Антонио» (10).
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