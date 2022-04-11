«Бруклин» сыграет в плей-ин с «Кливлендом», «Атланта» – с «Шарлотт»

Определились участники матчей плей-ин в Восточной конференции.

благодаря победе над «Индианой» (134:126) сохранил седьмое место на Востоке и сыграет с , который обыграл (133:115) и остался восьмым. Победитель данной пары сразу окажется в плей-офф.

«Атланта» и «Шарлотт» также выиграли свои заключительные матчи регулярного чемпионата. Они заняли девятое и десятое место соответственно. Команды встретятся между собой на первом этапе плей-ин.

Пары участников плей-ин в Западной конференции были определены ранее. (7) сыграет с «Клипперс» (8), а «Новый Орлеан» (9) встретится с (10).

Хаос раскладов в последний день регулярки НБА: некоторым нужно побеждать, некоторым – проигрывать, соперников по плей-офф никто не знает