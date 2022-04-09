Бен Симмонс вряд ли сыграет в этом сезоне, летом возможна операция

Разыгрывающий , скорее всего, не сыграет в нынешнем сезоне.

Как сообщает New York Post, появление игрока на площадке в ближайшее время маловероятно. Команда надеется, что он сумеет избежать операции предстоящим летом и будет готов к началу следующего сезона.

«Нетс» приобрели Симмонса 10 февраля в результате обмена в «Филадельфию». Австралийский разыгрывающий столкнулся с повреждением спины и набирает форму после длительного отсутствия игровой практики. 25-летний игрок не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.

«Бруклин» с показателями 43-38 находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции и обеспечил себе попадание в плей-ин.

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства