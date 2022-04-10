Велимир Перасович: «Во второй половине УНИКС прибавил в агрессии, важно было завершить регулярный чемпионат победой»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил изменения в игре команды после большого перерыва в матче с (103:67) лиги ВТБ.

«Для нас было важно завершить победой регулярный чемпионат. Теперь мы приступаем к подготовке к решающей части сезона – плей-офф. Сегодня мы начали матч слишком мягко. Но во второй половине команда стала играть гораздо лучше: прибавила в агрессии, нашла способ набирать легкие очки, чего нам недоставало в дебюте встречи. Справедливости ради отмечу, что нам противостояла команда, которая потеряла многих своих игроков, поэтому матч сложился для нас гораздо легче, чем был бы еще несколько месяцев назад», – сказал Перасович.

УНИКС завершил регулярный чемпионат с показателями 14-4 и вошел в Топ-3 турнира.

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