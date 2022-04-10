Антон Квитковских: «Автодор» упорно тренировался и постарается дать бой УНИКСу»

Форвард заявил, что УНИКС превосходит саратовскую команду в опыте и габаритах, но она постарается дать бой в сегодняшнем матче Лиги ВТБ.

«Предстоящий матч – новый вызов для нас. Соперник заметно превосходит нас в опыте и габаритах. Но чего у нас не отнять – так это борьбы и скорости.

Постараемся отдать все силы и сделать шаг вперед как в индивидуальном плане, так и как команда. Мы упорно тренировались и постараемся дать бой УНИКСу. На данный момент у нас почти полностью молодая команда. Для успеха нужно верить в себя, в одноклубников и, конечно же, придерживаться плана на игру», – заявил Квитковских.

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