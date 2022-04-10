Владислав Коновалов: «УНИКС – самая габаритная команда Единой лиги ВТБ»

И.о. главного тренера Владислав Коновалов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с казанским УНИКСом в рамках Лиги ВТБ.

«На сегодняшний день УНИКС – самая габаритная команда лиги ВТБ. К двум «большим», которые уже были в составе хозяев, недавно добавились Лазарев и Шакич. Бессменный лидер атак казанцев – Хезоня, который регулирует нападение, задает темп и определяет рисунок игры.

Постараемся сыграть в свой баскетбол, организованный и дисциплинированный, сохранить высокий уровень самоотдачи, максимально затруднить соперникам атаки и не дать им развивать быстрый прорыв. Особенно важно надежно действовать на подборах, чтобы исключить доминацию УНИКСа под нашим щитом.

Каждый матч для нас – новый опыт и реализация своего потенциала. Ребята ежедневно делают шаги вперед от тренировки к тренировке, от игры к игре. Нам следует поддерживать заданный ритм и концепцию развития молодых баскетболистов, чтобы достигать результатов сегодня, завтра и в будущем», – сказал Коновалов.

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