Владислав Коновалов: «УНИКС – самая габаритная команда Единой лиги ВТБ»

Теги УНИКС Автодор Единая лига ВТБ Владислав Коновалов Иван Лазарев Марио Хезоня Желько Шакич Баскетбол

И.о. главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с казанским УНИКСом в рамках Лиги ВТБ.

«На сегодняшний день УНИКС – самая габаритная команда Единой лиги ВТБ. К двум «большим», которые уже были в составе хозяев, недавно добавились Лазарев и Шакич. Бессменный лидер атак казанцев – Хезоня, который регулирует нападение, задает темп и определяет рисунок игры.

Постараемся сыграть в свой баскетбол, организованный и дисциплинированный, сохранить высокий уровень самоотдачи, максимально затруднить соперникам атаки и не дать им развивать быстрый прорыв. Особенно важно надежно действовать на подборах, чтобы исключить доминацию УНИКСа под нашим щитом.

Каждый матч для нас – новый опыт и реализация своего потенциала. Ребята ежедневно делают шаги вперед от тренировки к тренировке, от игры к игре. Нам следует поддерживать заданный ритм и концепцию развития молодых баскетболистов, чтобы достигать результатов сегодня, завтра и в будущем», – сказал Коновалов.

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