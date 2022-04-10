Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Милан», «Венеция» встретится с «Фортитудо» и другие матчи

В воскресенье, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.
В Болонье состоится встреча лидеров чемпионата «Виртуса» и «Милана». «Венеция» встретится с «Фортитудо».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 апреля, 18.00, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 10 апреля, 18.30, «Virtus Arena»
- Дата проведения
- 10 апреля, 19.00, «Vitrifrigo Arena»
- Дата проведения
- 10 апреля, 19.30, «PalaDozza»
- Дата проведения
- 10 апреля, 20.00, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 10 апреля, 21.45, «Palasport Mario Radi»
Положение команд: Виртус – 20-3, Милан – 19-4, Брешия – 18-7, Динамо Сассари – 12-11, Реджо-Эмилия – 12-12, Дертона – 12-12, Венеция – 12-12, Варезе – 11-13, Тренто – 11-14, Бриндизи – 11-14, Триест – 10-14, Виктория Либертас – 10-14, Наполи – 10-15, Тревизо – 9-14, Фортитудо – 8-16, Кремона – 7-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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